День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Футзал. Женская сборная Украины сыграла в результативную ничью с Венгрией
Футзал. Женская сборная Украины сыграла в результативную ничью с Венгрией
Новости: Формула-1. Самые запоминающиеся аварии на Гран-при Сингапура (Видео)
Формула-1. Самые запоминающиеся аварии на Гран-при Сингапура (Видео)
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Новости: Мотогонщик нажал на тормоз соперника на скорости 225 км/ч (Видео)
Мотогонщик нажал на тормоз соперника на скорости 225 км/ч (Видео)
X

Украинский биатлонист Жирный прокомментировал переезд в Россию

Александр Жирный
08:27 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Вернувшийся в российскую сборную биатлонист рассказал об отношении к россиянам в Украине.

Биатлонист Александр Жирный, получивший разрешение от Федерации биатлона Украины вновь начать выступление за российскую сборную, рассказал, как его принимали в Киеве:

— Когда отправлялся в Украину, сомнения, конечно, были — даже не столько у меня, сколько у близких. Говорили: «Куда собрался? Там сейчас такое начнется!» Боялись, что я не смогу спокойно приезжать. Но я уже сделал свой выбор и решил рискнуть.

С пересечением границ в итоге никаких проблем не было. У меня был украинский паспорт, и местные пограничники относились ко мне так же, как и к остальным гражданам. В России я находился не больше 90 дней и всегда спокойно выезжал из страны.

Формально, я жил в Киеве, но проводил там совсем немного времени — не больше двух-трех дней, потом собиралась команда, и мы улетали. Может, поэтому не помню, чтобы в Киеве были какие-то серьезные беспорядки. Люди спокойно жили, работали, занимались своими делами. Никто не паниковал. Не заметил ничего из того, что показывали по телевизору у нас. То же самое могу сказать и про Киев — им про нас показывают все совершенно не так, как есть на самом деле. Это все политические игры. Простым людям до них нет никакого дела.

Уровень жизни за последние четыре года, конечно, изменился. В Киеве это чувствуется не так сильно — город развивается. Но отъезжаешь на 100-200 км — и уже чувствуется, что людям не хватает средств, бедновато живут.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Жирный, Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)

Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)

Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

На Юношеские Олимпийские игры отправятся 55 украинских спортсменов В Red Bull прокомментировали слухи об интересе к сыну Шумахера Red Bull Cliff Diving: лучшие прыжки и обзор этапа в Мостаре 2018 (Видео)

Последние новости

Игрок Ювентуса прокомментировал голевую засуху Роналду Чехия перенесет свое израильское посольство в Иерусалим Футболист, которым интересовалось Динамо продолжит карьеру в Греции
Сегодня читают в спорте
01 Эдди Хирн назвал бой Джошуа - Поветкин тяжелейшим в карьере британца
02 Форвард Шахтера продолжит карьеру в Первой лиге Украины
03 Усик - Белью: букмекеры сделали свой прогноз на бой
04 Врач Реала назвал секрет успеха Роналду
05 Промоутер назвал место проведения боя Усик - Беллью
Новости сегодня
08:47 Курьезные свадебные снимки, на которые стыдно смотреть
08:45 Олег Винник показал свою фигуру в спортзале
08:41 УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке
08:34 Ученые раскрыли тайну сновидений
08:33 Госдеп осудил будущие выборы в "ЛДНР"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
Порошенко назначил нового главу РГА на Волыне
Новости: Итоги 12 сентября: Премия Сахарова для Сенцова, задержание рейдеров, изменение правил контрактной службы, санкции Трампа
Итоги 12 сентября: Премия Сахарова для Сенцова, задержание рейдеров, изменение правил контрактной службы, санкции Трампа
Новости: Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4
Компания Apple представила новинки
Новости: Рецепт дня: перевернутая творожная запеканка с карамелизированными яблоками
Рецепт дня: перевернутая творожная запеканка с карамелизированными яблоками
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь