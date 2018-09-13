Украинский биатлонист Жирный прокомментировал переезд в Россию

Биатлонист Александр Жирный, получивший разрешение от Федерации биатлона Украины вновь начать выступление за российскую сборную, рассказал, как его принимали в Киеве:

— Когда отправлялся в Украину, сомнения, конечно, были — даже не столько у меня, сколько у близких. Говорили: «Куда собрался? Там сейчас такое начнется!» Боялись, что я не смогу спокойно приезжать. Но я уже сделал свой выбор и решил рискнуть.

С пересечением границ в итоге никаких проблем не было. У меня был украинский паспорт, и местные пограничники относились ко мне так же, как и к остальным гражданам. В России я находился не больше 90 дней и всегда спокойно выезжал из страны.

Формально, я жил в Киеве, но проводил там совсем немного времени — не больше двух-трех дней, потом собиралась команда, и мы улетали. Может, поэтому не помню, чтобы в Киеве были какие-то серьезные беспорядки. Люди спокойно жили, работали, занимались своими делами. Никто не паниковал. Не заметил ничего из того, что показывали по телевизору у нас. То же самое могу сказать и про Киев — им про нас показывают все совершенно не так, как есть на самом деле. Это все политические игры. Простым людям до них нет никакого дела.

Уровень жизни за последние четыре года, конечно, изменился. В Киеве это чувствуется не так сильно — город развивается. Но отъезжаешь на 100-200 км — и уже чувствуется, что людям не хватает средств, бедновато живут.