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Тренер Мотора объяснил причины поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов

Патрик Ромбел
13:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Наставник прокомментировал результат вчерашнего матча.

Главный тренер Мотора Патрик Ромбел рассказал о матче против ПСЖ в Лиге чемпионов.

«Поздравляю ПСЖ с победой. О моих игроках сегодня могу сказать только хорошее. Они боролись, старались, но два момента получились решающими. Первый, когда в конце первого тайма разрыв в счете был два мяча и у нас еще был шанс догнать, но мы сделали две-три потери подряд и ПСЖ сразу же увеличил свое преимущество.

Во втором тайме мы снова сократили отставание, поменяли систему в нападении, постарались играть 7 на 6, но опять же сделали несколько потерь подряд и ПСЖ ушел вперед. Когда играешь против таких команд, то за ошибки сразу получаешь гол в свои ворота. Еще раз поздравляем ПСЖ, это фаворит не только в нашей группе, но и всей Лиге чемпионов.

Большое спасибо нашим болельщикам. Они нам очень помогали. Надеюсь такой же поддержка будет и в следующих матчах»

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Новости спорта, Гандбол, ГК Мотор, ГК ПСЖ, Новости гандбола, Патрик Ромбел.
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