НОК Украины объявил состав сборной на юношеские Олимпийские игры-2018

Украину на Юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе будут представлять 55 спортсменов, сообщает официальный сайт НОК.

Также вчера эту информацию подтвердил президент НОК Сергей Бубка. Кроме того, две лицензии (в тяжелой атлетике) на ЮОИ-2018 находятся в стадии ожидания подтверждения. Интересно, что олимпийцы представят 19 регионов страны. Полный список спортсменов можно посмотреть здесь.

Украинские спортсмены выступят в 22 видах спорта: бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, вольной борьбе, велоспорте, гребле академической, гребле на байдарках и каноэ, гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, плавании, скалолазании, спортивной акробатике, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, современном пятиборье, теннисе, тхэквондо, фехтовании.

Напомним, Юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября.