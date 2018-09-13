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НОК Украины объявил состав сборной на юношеские Олимпийские игры-2018

ОИ-2018
13:28 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: НОК

Новости спорта: 55 спортсменов представят Украину на юношеских о

Украину на Юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе будут представлять 55 спортсменов, сообщает официальный сайт НОК.

Также вчера эту информацию подтвердил президент НОК Сергей Бубка. Кроме того, две лицензии (в тяжелой атлетике) на ЮОИ-2018 находятся в стадии ожидания подтверждения. Интересно, что олимпийцы представят 19 регионов страны. Полный список спортсменов можно посмотреть здесь.

Украинские спортсмены выступят в 22 видах спорта: бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, вольной борьбе, велоспорте, гребле академической, гребле на байдарках и каноэ, гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, плавании, скалолазании, спортивной акробатике, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, современном пятиборье, теннисе, тхэквондо, фехтовании.

Напомним, Юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября.

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Новости спорта, НОК, ОИ-2018, Олимпиада, Юношеские Олимпийские игры.
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