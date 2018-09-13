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Футзал. Женская сборная Украины победила Беларусь в отборе на Евро-2019

Футзал
21:17 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В Черкассах женская сборная Украины провела матч отбора на чемпионат Европы-2019 против команды Беларуси.

Женская сборная Украины по футзалу в отборе на Евро-2019 добыла волевую победу над командой Беларуси, проигрывая после 1-го тайма 0:2.

Украина 4:2 Беларусь

Голы: Форсюк 22', Дубицкая 26', Дударчук 30', Сидоренко 39' (с пенальти) - Попова 2', 15'

Уже на 2-й минуте матча сборная Беларуси открыла счет в игре: спонтанный мяч после передачи с правого фланга забила Попова. Все та же Попова удвоила преимущество своей команды на 15-й минуте встречи, хладнокровно пробив с острейшего угла.

Сборная Украины начала свой камбек во втором тайме. На 22-й минуте матча Форсюк отквитала 1 мяч, пробив с метров 9-и - кипер Беларуси Воскобович неуверенно сыграла на линии ворот и мяч оказался в сетке. На 26-й минуте Дубицкая, удачно сыграв на дальней штанге, восстановила паритет.  В середине 2-го тайма Дударчук мощнейшим выстрелом с метров 9-и вывела Украину вперед. За полторы минуты до конца 2-го тайма Сидоренко с пенальти установила окончательный счет в игре.

Эта победа позволила команде Украины набрать 4 очка и подняться на 2-е место в группе 3. Первое место с четырьмя очками занимает сборная Венгрии. Беларусь после двух игр имеет 3 очка, Казахстан - последний с нулем баллов.

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