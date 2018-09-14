Олимпийские чемпионы Харлан и Торохтий посетили "Артек"

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Алексей Торохтий и олимпийская чемпионка по фехтованию, серебряная и двукратная бронзовая призерка Олимпиады Ольга Харлан 13 сентября приехали в МДЦ "Артек", чтобы пообщаться с детьми, ответить на их вопросы и вдохновить на победы в финале соревнований "Олимпийский аистенок-2018", который сейчас проходит в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Алексей Торохтий и Ольга Харлан тепло поздравили участников всеукраинского финала и пожелали им уверенно идти к целям, которые они ставят перед собой.

"Желаю каждому из вас мечтать. Ведь мечты обязательно осуществляются. Однако для этого нужно упорно работать", - отметила Ольга Харлан.

"Вы думаете, я никогда не хотел оставить спорт? В детстве говорил себе, что бросаю, после каждой тренировки. Однако утром просыпался, собирался с силами и снова шел вперед. Стоит только попробовать спорт, и вы уже не будете представлять свою жизнь без него", - сказал Алексей Торохтий.

В завершение мероприятия, каждая из 25 команд-участниц имела возможность сфотографироваться с известными олимпийцами и даже примерить чемпионскую медаль, которую привезла с собой Ольга Харлан.