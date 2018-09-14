Макгрегор и Нурмагомедов встретятся 20 сентября

Первая пресс-конференция в преддверии боя российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона организации Конора Макгрегора пройдёт 20 сентября, сообщает MMAFighting.

Стоит отметить, что 20 сентября у Хабиба Нурмагомедова день рождения, ему исполнится 30 лет.

Напомним, после отмены концерта Егора Крида в Дагестане у российского спортсмена начался конфликт с представителями шоу-бизнеса. Нурмагомедов на своей странице в социальной сети выразил мнение, что это не является большой потерей. За исполнителя вступился Тимати. В свою очередь Нурмагомедов не остался в долгу и оставил нелицеприятный пост в адрес артистов в своём «инстаграме».

Поединок Макгрегора и Нурмагомедова состоится 6 октября 2018 года.