Макгрегор и Нурмагомедов встретятся 20 сентября
Новости спорта: Первая пресс-конференция Нурмагомедова и Макгрегора пройдёт 20 сентября.
Первая пресс-конференция в преддверии боя российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона организации Конора Макгрегора пройдёт 20 сентября, сообщает MMAFighting.
Стоит отметить, что 20 сентября у Хабиба Нурмагомедова день рождения, ему исполнится 30 лет.
Напомним, после отмены концерта Егора Крида в Дагестане у российского спортсмена начался конфликт с представителями шоу-бизнеса. Нурмагомедов на своей странице в социальной сети выразил мнение, что это не является большой потерей. За исполнителя вступился Тимати. В свою очередь Нурмагомедов не остался в долгу и оставил нелицеприятный пост в адрес артистов в своём «инстаграме».
Поединок Макгрегора и Нурмагомедова состоится 6 октября 2018 года.