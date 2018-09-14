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Хоккей. Сегодня стартует новый сезон УХЛ

УХЛ
11:54 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Спорт Арена
Фото: УХЛ

Новости спорта: Сегодня вечером будет сыгран первый матч нового сезона украинской хоккейной лиги.

Сезон-2018/19 в чемпионате Украины откроют Донбасс и Кременчук. Именно эти команды определяли сильнейшего в финальной серии прошлого сезона.

В новом сезоне примут участие 6 команд. Помимо Донбасса и Кременчука, в элите сыграют Белый Барс, МХК Динамо, Днепр и Ледяные волки.

Регулярный чемпионат УХЛ будет сыгран в период с 14 сентября по 6 февраля. За это время будет сыграно 40 туров, каждая команда сыграет против другой по 8 матчей.

По завершении регулярного чемпионата будут сыграны игры в плей-офф, которые начнутся с четвертьфинальной стадии (команды, финишировавшие на 1-м и 2-м месте попадут в полуфинал, оставшиеся четыре разыграют между собой две путевки в следующий раунд).

Поединок Донбасс — Кременчук начнется в 21:00.

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