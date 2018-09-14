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Украинские легкоатлеты завоевали 4 "золота" на Gloria Cup в Турции

Gloria Cup в Турции
12:31 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Украинские легкоатлеты Екатерина Табашник, Виктория Ткачук, Алексей Поздняков и Анна Плотицына завоевали золотые награды на соревнованиях Gloria Cup в Белеке.

В соревнованиях по прыжкам в высоту украинки заняли три первые строчки. Екатерина Табашник и Юлия Левченко преодолели 1,93 м, но по попыткам победила Табашник. Оксана Окунева с результатом 1,91 м была третьей. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Виктория Ткачук и Мария Миколенко оформили победный дубль в беге на 400 м с барьерами. Ткачук пересекла финишную линию первой (57,00 с), а Миколенко была второй (57,58 с).

Алексей Поздняков был первым на дистанции 400 м (46,94 с) и шестым на 200-метровке (21,91 с).

Анна Плотицына победила в беге на 100 м с барьерами, ее результат - 13,24 сек.

Алина Калистратова замкнула первую тройку в беге на 200 м в соревнованиях среди женщин (24,69 с), а Сергей Смелик – в соревнованиях среди мужчин (20,86 с). Александр Малосилов занял четвертое место по тройному прыжку (15,42 м).

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