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Бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет

Мара Борелла
15:15 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Боец ММА Мара Борелла получила 26-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Итальянская спортсменка боец смешанных единоборств Мара Борелла получила 26-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает MMA Today. Такое решение приняло итальянское антидопинговое агентство. Таким образом, дисквалификация спортсменки продлится до 2044 года.

Стоит отметить, что на заседании Бореллу признали виновной в распространении запрещённых препаратов, в том числе марихуаны и кокаина. Следствие считает, что спортсменка продавала наркотики в спортивном зале, в котором она проводила свои тренировки.

В последний раз в октагон Борелла выходила в январе 2018 года. В этом бою она уступила Кэтлин Чукагян. Всего на её счету 17 боёв в ММА, в которых она одержала 12 побед.

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Новости спорта, MMA, UFC, Мара Борелла, Новости ММА.
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