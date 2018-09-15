Макгрегор показал свою подготовку к бою с Нурмагомедовым (Видео)

Главным его событием станет поединок в лёгком весе между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 11 Сен 2018 в 3:20 PDT

Ирландец представил ролик, в котором частично демонстрирует программу своей подготовки. На видео представлена работа Макгрегора на лапах, ряд спаррингов, ударная работа, а также тренировка элементов борьбы.

Макгрегор вернётся в октагон спустя почти два года. Последний поединок в UFC он провёл 12 ноября 2016 года на турнире в Нью-Йорке, когда в титульном бою нокаутировал Эдди Альвареса. В 2017 году Конор провёл поединок по правилам профессионального бокса, досрочно уступив экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру.