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"Шаг за шагом о тебя вытирают ноги": Макгрегор ответил Нурмагомедову

Конор Макгрегор
18:34 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Макгрегора

Новости спорта: В ночь с 6 на 7 октября (время киевское) в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 229.

Главным его событием станет поединок в лёгком весе между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Россиянин опубликовал в своём «инстаграме» фото, которое подписал «Шаг за шагом». Ответ от Конора Макгрегора не заставил себя долго ждать.

 
 
 
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step by step

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

«Шаг за шагом об тебя вытирают ноги», — подписал в своём «инстаграме» видео с тренировки Конор Макгрегор.

 
 
 
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Step by step you are getting stepped on.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Макгрегор вернётся в октагон спустя почти два года. Последний поединок в UFC он провёл 12 ноября 2016 года на турнире в Нью-Йорке, когда в титульном бою нокаутировал Эдди Альвареса. В 2017 году Конор провёл поединок по правилам профессионального бокса, досрочно уступив экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру.

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