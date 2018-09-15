"Шаг за шагом о тебя вытирают ноги": Макгрегор ответил Нурмагомедову

Главным его событием станет поединок в лёгком весе между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Россиянин опубликовал в своём «инстаграме» фото, которое подписал «Шаг за шагом». Ответ от Конора Макгрегора не заставил себя долго ждать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram step by step Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 12 Сен 2018 в 11:52 PDT

«Шаг за шагом об тебя вытирают ноги», — подписал в своём «инстаграме» видео с тренировки Конор Макгрегор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Step by step you are getting stepped on. Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 13 Сен 2018 в 3:27 PDT

Макгрегор вернётся в октагон спустя почти два года. Последний поединок в UFC он провёл 12 ноября 2016 года на турнире в Нью-Йорке, когда в титульном бою нокаутировал Эдди Альвареса. В 2017 году Конор провёл поединок по правилам профессионального бокса, досрочно уступив экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру.