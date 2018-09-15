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Футзал. Сборная Украины пробилась в "финал четырех" Евро-2019

Футзал
23:08 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото и видео: АФУ

Новости спорта: Женская сборная Украины по футзалу разгромила Казахстан 7:0 и завоевала путевку в финальную часть Евро-2019.

Женская сборная Украины по футзалу одержала решающую победу в отборе на чемпионат Европы-2019. В Черкассах наши футболистки разгромили Казахстан 7:0. За сборную Украины забивали: Юлия Форсюк (2), Ирина Дубицкая, Юлия Дударчук (2), Анна Сидоренко и Снежана Воловенко.

Сборная Украины набрала в своей группе 7 очки. Столько же у сборной Венгрии, но у нашей команды лучше разница мячей (+9), поэтому она и заняла первое место. Финальная часть Евро-2019 состоится в феврале.

Казахстан – Украина – 0:7

Голы: Форсюк (1, 26 – с 6-метрового), Дубицкая (5), Дударчук (17 – с 10-метрового), Каражанова (23 – автогол), Сидоренко (25), Воловенко (26)

Казахстан: Айтекова (Бурдакова, 26) – Власова, Киргизбаева, Кудайбергенова, Карибаева – Каражанова, Садвакассова, Комарова, Шарапиденова - Огай

Украина: Цикаленко (Сагайдачная, 31) – Кирильчук, Форсюк, Дубицкая, Воловенко – Бабенко, Сидоренко, Дударчук, Майбородина – Павленко, Клипаченко

Предупреждения: Садвакасова (14), Карибаева (14)

Удаления: Садвакассова (26 – повторне попередження)

На 39-й минуте Кудайбергенова не реализовала 10-метровий (вратарь)

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Новости спорта, Новости футзала, Сборная Украины, Футзал, Черкассы.
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