UFC Fight Night 136: Олейник досрочно победил Ханта
Новости спорта: В Москве на арене "Олимпийский" завершился первый в истории турнир UFC в России.
Главным его событием стал поединок в тяжёлом весе между Алексеем Олейником и экс-претендентом на титул чемпиона Марком Хантом.
Поединок не продлился и раунда. Бойцы начали встречу с небольшой разведки, после чего Олейник стал понемногу перехватывать инициативу. Россиянину удалось потрясти соперника левым боковым, после чего он перевёл бой на пол и провёл удушающий приём, таким образом, оформив победу.
OOOOOH! #UFCMoscow pic.twitter.com/g8ye5eHt3j
— UFC (@ufc) 15 сентября 2018 г.
Эта победа для 41-летнего россиянина стала второй кряду. Ранее, в мае этого года, он удушающим приёмом победил бразильца Жуниора Албини.
Напомним, в соглавном событии вечера Никита Крылов уступил Яну Блаховичу, а экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский проиграл Шамилю Абдурахимову.