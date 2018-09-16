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UFC Fight Night 136: Олейник досрочно победил Ханта

Алексей Олейник - Марк Хант
05:57 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер UFC

Новости спорта: В Москве на арене "Олимпийский" завершился первый в истории турнир UFC в России.

Главным его событием стал поединок в тяжёлом весе между Алексеем Олейником и экс-претендентом на титул чемпиона Марком Хантом.

Поединок не продлился и раунда. Бойцы начали встречу с небольшой разведки, после чего Олейник стал понемногу перехватывать инициативу. Россиянину удалось потрясти соперника левым боковым, после чего он перевёл бой на пол и провёл удушающий приём, таким образом, оформив победу.

Эта победа для 41-летнего россиянина стала второй кряду. Ранее, в мае этого года, он удушающим приёмом победил бразильца Жуниора Албини.

Напомним, в соглавном событии вечера Никита Крылов уступил Яну Блаховичу, а экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский проиграл Шамилю Абдурахимову.

 

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