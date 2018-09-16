Украинец Говоров выиграл золото на этапе Кубка мира по плаванию в Катаре

Говоров показал рекордный для Кубка мира результат - 22,82 секунды.

Говоров финишировал первым, оставив позади главного фаворита американца Майкла Эндрю (23,21), а также Райана Кетци из ЮАР (23,54), которому досталась "бронза".

Напомним, Говорову принадлежит мировой рекорд на этой дистанции - 22,27 секунды, который он установил в июне этого года.