Украина завоевала две медали на чемпионате мира по академической гребле

Экипаж Сергея Гриня, Дмитрия Михая, Александра Надтоки и Ивана Довгодько взял третье место в заезде парной четверки на 2 км. Об этом сообщает Xsport.

Украинцы, которые являются обладателями мирового рекорда в этой дисциплине, лидировали после стартовых 500 метров дистанции, потом неожиданно отстали до последнего места, но сумели добраться до пьедестала на финише. Лучше украинцев дистанцию проплыли только экипажи из Италии и Австралии.

Также «бронзу» в соревнования паралимпийцев в Пловдиве взяла украинская смешанная парная двойка в составе Светланы Богуславской и Ярослава Коюды.

Напомним, на чемпионате Европы по академической гребле в Глазго украинцы завоевали две медали: "бронзу" Дианы Дымченко и «серебро» женской парной четверки.