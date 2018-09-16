Украина завоевала две медали на чемпионате мира по академической гребле
Новости спорта: На чемпионате мира по академической гребле в болгарском Пловдиве Украина завоевала две медали.
Экипаж Сергея Гриня, Дмитрия Михая, Александра Надтоки и Ивана Довгодько взял третье место в заезде парной четверки на 2 км. Об этом сообщает Xsport.
Украинцы, которые являются обладателями мирового рекорда в этой дисциплине, лидировали после стартовых 500 метров дистанции, потом неожиданно отстали до последнего места, но сумели добраться до пьедестала на финише. Лучше украинцев дистанцию проплыли только экипажи из Италии и Австралии.
Также «бронзу» в соревнования паралимпийцев в Пловдиве взяла украинская смешанная парная двойка в составе Светланы Богуславской и Ярослава Коюды.
Напомним, на чемпионате Европы по академической гребле в Глазго украинцы завоевали две медали: "бронзу" Дианы Дымченко и «серебро» женской парной четверки.