Футзал: видео голов в матче Украина - Казахстан

В матче третьего тура группового этапа женского Евро-2019 по футзалу сборная Украины разгромила Казахстан со счетом 7:0.

Это позволило украинкам занять первое место в группе: Венгрию «сине-желтые» опередили благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов (+9 против +5).

Видео голов и обзор матча

Казахстан – Украина – 0:7

Голы: Форсюк (1, 26 – с 6-метрового), Дубицкая (5), Дударчук (17 – с 10-метрового), Каражанова (23 – автогол), Сидоренко (25), Воловенко (26)

Казахстан: Айтекова (Бурдакова, 26) – Власова, Киргизбаева, Кудайбергенова, Карибаева – Каражанова, Садвакассова, Комарова, Шарапиденова - Огай

Украина: Цикаленко (Сагайдачная, 31) – Кирильчук, Форсюк, Дубицкая, Воловенко – Бабенко, Сидоренко, Дударчук, Майбородина – Павленко, Клипаченко

Предупреждения: Садвакасова (14), Карибаева (14)

Удаления: Садвакассова (26 – повторне попередження)