Украинская чемпионка Олимпиады-2016 вернулась в спорт с победой

Олимпийская чемпионка Яна Шемякина стала победительницей международного турнира по фехтованию на шпагах в словацкой Братиславе.

Украинка добыла четыре победы из шести в групповом раунде и стартовала в туре прямого выбывания под 33-м номером.

В 1/64 турнирной таблицы наша шпажистка выиграла у представительницы Казахстана Даяны Якуповой (15:8), после остановила сербскую фехтовальщицу Марту Грияк (15:11), с минимальным перевесом обыграла Паулу Шмидт (15:14) из Австрии, выбила из борьбы венгерку Кату Михаль (15:7), а в поединке за попадание в полуфинал разобралась с другой венгерской спортсменкой Рекой Сабо (15:12).

В полуфинальном поединке Шемякина одержала уверенную победу над соотечественницей 17-летней Катериной Чорний (15:5), а в решающем бою соревновательного дня одолела другую украинку – 21-летнюю Инну Бровко. Украинский финал завершился в пользу Яны с минимальным перевесом – 15:14.

Отметим, что этот международный турнир стал первым для Шемякиной со времен Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. После выступления в Бразилии, где украинская шпажистка стала 13-й в личном зачете и 8-й - в командном, Шемякина взяла двухгодичную паузу.

В августе 2017 года 32-летняя Яна стала мамой дочек-двойняшек, а уже в феврале 2018 года вернулась к тренировочному процессу и работе с оружием.