Биатлон. Джима выиграла две гонки на чемпионате Словении
Новости спорта: Украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла две гонки на чемпионате Словении по летнему биатлону.
Украинская биатлонистка Юлия Джима, проводящая летнюю подготовку отдельно от женской сборной Украины, приняла участия в чемпионате Словении по летнему биатлону.
В Поклюке, выступающая "вне конкурса" украинка, показала лучший результат в спринте и гонке преследования.
В спринтерской гонке на 6 км, которая состоялась в субботу, 15 сентября, Джима с двумя промахами на стрельбе стоя сумела на 15 секунд опередить словенку Уршку Пойе, допустившею на один промах меньше.
Вторую победу за два дня олимпийская чемпионка оформила в гонке преследования. Стартовав с комфортным 15 секундным преимуществом над преследовательницами, Джима допустила 2 промаха. Тем не менее, никто из соперниц так и не сумел воспользоваться ошибками украинки и Юлия пересекла финишную черту в статусе победительницы гонки.