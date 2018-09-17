Биатлон. Джима выиграла две гонки на чемпионате Словении

Украинская биатлонистка Юлия Джима, проводящая летнюю подготовку отдельно от женской сборной Украины, приняла участия в чемпионате Словении по летнему биатлону.

В Поклюке, выступающая "вне конкурса" украинка, показала лучший результат в спринте и гонке преследования.

В спринтерской гонке на 6 км, которая состоялась в субботу, 15 сентября, Джима с двумя промахами на стрельбе стоя сумела на 15 секунд опередить словенку Уршку Пойе, допустившею на один промах меньше.

Вторую победу за два дня олимпийская чемпионка оформила в гонке преследования. Стартовав с комфортным 15 секундным преимуществом над преследовательницами, Джима допустила 2 промаха. Тем не менее, никто из соперниц так и не сумел воспользоваться ошибками украинки и Юлия пересекла финишную черту в статусе победительницы гонки.