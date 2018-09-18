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Стартовал хоккейный сезон: обзор первого тура УХЛ
08:55 Сегодня Телеграф
УХЛ
Фото и видео: УХЛ

Новости спорта: Принципиальная битва между финалистами минувшего сезона, успешный дебют «Днепра» и "сухое" поражение МХК «Динамо».

16 сентября завершился первый тур третьего розыгрыша Украинской хоккейной лиги. Пресс-служба УХЛ предлагает Вашему вниманию нарезку самых интересных и ярких моментов первых поединков сезона 2018/2019.

«Донбасс» – «Кременчук» 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)

Матч-открытие сезона состоялся в Дружковке между действующими чемпионом и вице-чемпионом Украины «Донбассом» и «Кременчуком». Принципиальная встреча хоть и закончилась уверенной победой дончан, однако она ясно показала, что битва за медали в этом году станет ещё более ожесточенной и яркой.

Стоит отметить, что добыть победу донецкой команде помогли ударные последние две минуты второго периода. Тогда, уступая 2:1, дончане смогли отыграться и вырваться вперёд. Именно это в последствии позволило команде Юлиуса Шуплера воспользоваться уязвимым положением противника и только увеличивать счёт.

«Днепр» – «Ледяные Волки» 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Дебют «Днепра» в чемпионате Украинской хоккейной лиги не просто состоялся, но и положил успешное начало для херсонцев в новом сезоне. Ведь выиграть первый матч дома, при своих болельщиках (которых, к слову, на трибунах «Фаворит-Арены» собралось немало) – это уже неплохая заявка на дальнейшие успехи.

Отметим, что голкипер херсонского клуба Олег Петров записал себе в актив первый в сезоне шатаут, что явно может послужить хорошей приметой и на все дальнейшие встречи.

«Ледяные Волки», в свою очередь, хоть и пытались давать отпор, однако, отыграть пропущенные шайбы у команды Николая Сидорова так и не вышло.

«Белый Барс» – МХК «Динамо» 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Эта победа стала своеобразной реабилитацией белоцерковцев после проигранных трёх поединков на Кубке Донбасса. Вполне вероятно, что «барсы» смогли повести качественную работу над ошибками и поправить ряд игровых моментов, что позволило им всухую обыграть гостей из Харькова.

По словам наставника харьковчан Александра Сеуканда, его подопечные ещё играют в "летний" хоккей, ведь во время предсезонной подготовки харьковский клуб сыграл всего один товарищеский поединок. Возможно именно это и проявилось во встрече с белоцерковцами.

Интересен тот факт, что все три игры первого тура выигрывали хозяева площадок. Вероятнее всего болельщики, которые неустанно гнали свою команду вперёд, стали одним из победных факторов во всех трёх встречах первого тура.

Напомним, что второй тур УХЛ состоится 19 и 20 сентября. В первый игровой день тура в 18:20 в Харькове МХК «Динамо» примет кременчужан, а в 19:00 в Херсоне встретятся «Днепр» и «Белый Барс». Тур 20 сентября в 18:30 на киевском «Шалетте» закроют «Ледяные Волки», которые сыграют против действующего чемпиона Украины.

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