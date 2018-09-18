Умер 41-летний боец UFC

Японский боец Норифуми Ямамото, выступавший в рамках смешанных боевых единоборств в промоушенах Shooto, K-1, Dream и UFC, ушёл из жизни в возрасте 41 года, сообщает MMA Junkie.

На официальной странице спортсмена в «Твиттере» подтвердили, что 18 сентября боец умер. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, о котором японец официально заявил публичной в минувшем августе. Авторы аккаунта поблагодарили всех фанатов бойца за поддержку по ходу его карьеры и после объявления о смертельном заболевании.

За время выступлений в смешанных боевых единоборствах Ямамото выиграл 18 поединков и потерпел шесть поражений, лишь единожды Норифуми был нокаутирован и один раз потерпел поражение решением судей.