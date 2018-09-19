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Бойцу Сехудо вернули потерянный пояс чемпиона UFC

Генри Сехудо
15:15 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Сехудо

Новости спорта: Генри Сехудо и его пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе снова вместе.

Боец смешанных единоборств Генри Сехудо, владеющий титулом чемпиона промоушена UFC в наилегчайшем весе, лишился своего чемпионского пояса на первом в истории организации турнире в России UFC Fight Night 136, который состоялся 15 сентября в Москве на арене спорткомплекса «Олимпийский». Спустя 8 дней ему вернули его награду.

Американский спортсмен участия в турнире не принимал, но был приглашён в качестве почётного гостя. Во время перелёта авиакомпания потеряла багаж, в котором находился чемпионский пояс Сехудо. Более чем через неделю багаж был найден и возвращён владельцу.

"Этим утром, после восьми дней, мы, к счастью, воссоединились", — написал Сехудо у себя в «инстаграме».

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