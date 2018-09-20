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Малиньяджи: Макгрегор так и не смог меня уложить в ходе спаррингов

Конор Макгрегор
12:19 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Макгрегора

Новости спорта: Пол Малиньяджи рассказал, как проводил спарринги с Конором Макгрегором.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи, который помогал Конору Макгрегору в подготовке к бою с Флойдом Мейвезером-младшим в качестве спарринг-партнёра, поделился своими ожиданиями от боя Макгрегора с российским бойцом, чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"Любой, кто следит за боксом, знает, что Макгрегор так и не смог меня уложить в ходе спаррингов. Это очень сложно сделать с его техникой.Он хороший нокаутёр в UFC, но он не ударник. Я встал с дивана и легко простоял 12 раундов с ним. Я легко мог контролировать темп боя с ним.

Макгрегор должен был завершить карьеру после боя с Мейвезером, поскольку, я считаю, Хабиб Нурмагомедов просто сам отправит его на пенсию. Макгрегор не так хорош, как принято считать", — приводит слова Малиньяджи BoxingScene.

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Новости спорта, MMA, UFC, Конор Макгрегор, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов.
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