Малиньяджи: Макгрегор так и не смог меня уложить в ходе спаррингов

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи, который помогал Конору Макгрегору в подготовке к бою с Флойдом Мейвезером-младшим в качестве спарринг-партнёра, поделился своими ожиданиями от боя Макгрегора с российским бойцом, чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"Любой, кто следит за боксом, знает, что Макгрегор так и не смог меня уложить в ходе спаррингов. Это очень сложно сделать с его техникой.Он хороший нокаутёр в UFC, но он не ударник. Я встал с дивана и легко простоял 12 раундов с ним. Я легко мог контролировать темп боя с ним.

Макгрегор должен был завершить карьеру после боя с Мейвезером, поскольку, я считаю, Хабиб Нурмагомедов просто сам отправит его на пенсию. Макгрегор не так хорош, как принято считать", — приводит слова Малиньяджи BoxingScene.