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IAAF призывает не восстанавливать аккредитацию РУСАДА

IAAF
13:46 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости спорта: Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) выступила против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Наша просьба простая: придерживайтесь тех правил, которые вы сами установили. Вы должны это делать для всех "чистых" спортсменов, ведь вы стоите на страже "чистого" спорта», - заявляет IAAF в обращении к WADA. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Далее в своем заявлении представители ассоциации призвали главу WADA проголосовать против реабилитации РУСАДА. Хотя IAAF признает определенный прогресс России в "осмыслении допингового скандала", ассоциация настаивает на соблюдении Москвой всех требований, изначально предъявленных WADA.

20 сентября на Сейшельских островах состоится заседание исполкома WADA. На прошлой неделе комитет по соблюдению антидопинговых правил организации рекомендовала возобновить аккредитацию РУСАДА, если российское агентство выполнит ряд требований. В частности, признает причастность чиновников Министерства спорта России к допинговым махинациям. Против восстановления РУСАДА в правах выступили 13 антидопинговых агентств. В своем обращении они отметили, что Москва должна доказать свое соответствие критериям Всемирного антидопингового агентства.

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Новости спорта, IAAF, WADA, Допинг, Легкая атлетика, Санкции.
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