День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол 1-го тура в Лиге чемпионов (Видео)
УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол 1-го тура в Лиге чемпионов (Видео)
Новости: Лига Европы: расписание матчей 20 сентября
Лига Европы: расписание матчей 20 сентября
Новости: Рейтинг ФИФА: Украина демонстрирует самый большой прогресс в мире
Рейтинг ФИФА: Украина демонстрирует самый большой прогресс в мире
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров на бой
X

Двукратная чемпионка Европы Прищепа посоревновалась с футболистами в беге (Видео)

Наталья Прищепа
15:17 Сегодня Телеграф
footballua.tv

Новости спорта: Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа решила устроить необычное соревнование с футболистами.

Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа решила устроить необычное соревнование. Легкоатлетка посоревновалась в беге с игроками футбольного клуба «Верес-Ровно». Футболисты согласились на такое пари, но не предполагали, что спортсменка настолько активно начнет забег.

Уже со старта легкоатлетка доказала, что не зря взяла два золота на чемпионате Европы. Наталия с легкостью оторвалась от группы футболистов и пришла первой. Наталия Прищепа стала чемпионкой Европы на соревнованиях в Амстердаме, преодолев 800 метров за 1 минуту 59,70 секунд. После этого девушка взяла второе золото в Берлине.

Добавим, что следующий поединок «Верес-Ровно» сыграет с «Подольем» 22 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Видео, Легкая атлетика, Наталья Прищепа, УПЛ, ФК Верес, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Умер 41-летний боец UFC Лидера марафонского забега сбил автомобиль Стартовал хоккейный сезон: обзор первого тура УХЛ

Последние новости

ГСЧС предупреждает о пожарной опасности Город, балерины и цветы: нежные акварели (Фото) Кен Хенсли представит в Киеве новый альбом
Сегодня читают в спорте
01 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
02 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
03 Арсенал – Ворскла: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
04 Манчестер Сити – Лион: видео голов и обзор шокирующего поражения подопечных Гвардиолы
05 Игроки Динамо кардинально изменили имидж перед матчем Лиги Европы
Новости сегодня
15:40 Место, в котором на душе светло: прозрачная церковь в Бельгии (Фото)
15:40 Послы Канады и Британии осудили запрет русского языка во Львове
15:38 Возле здания Рады заметили автомобиль, которому "позавидовал бы сам Бонд''
15:38 УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол 1-го тура в Лиге чемпионов (Видео)
15:37 Цены на нефть падают после призывов Трампа
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей
Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей
Новости: В Киеве умер известный украинский политик, народный депутат ряда созывов
В Киеве умер известный украинский политик
Новости: Стало известно имя режиссера нового фильма о Бонде
Стало известно имя режиссера нового фильма о Бонде
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь