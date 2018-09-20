Двукратная чемпионка Европы Прищепа посоревновалась с футболистами в беге (Видео)

Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа решила устроить необычное соревнование. Легкоатлетка посоревновалась в беге с игроками футбольного клуба «Верес-Ровно». Футболисты согласились на такое пари, но не предполагали, что спортсменка настолько активно начнет забег.

Уже со старта легкоатлетка доказала, что не зря взяла два золота на чемпионате Европы. Наталия с легкостью оторвалась от группы футболистов и пришла первой. Наталия Прищепа стала чемпионкой Европы на соревнованиях в Амстердаме, преодолев 800 метров за 1 минуту 59,70 секунд. После этого девушка взяла второе золото в Берлине.

Добавим, что следующий поединок «Верес-Ровно» сыграет с «Подольем» 22 сентября.