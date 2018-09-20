17-летняя украинка Билодид стала чемпионкой мира по дзюдо

17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала чемпионкой мира. В финальном поединке украинка за две минуты выиграла иппоном у Фуны Танаки из Японии, которая брала мировое первенство в 2017-м году.

Это вторая золотая медаль украинцев за всю историю проведения чемпионатом мира по дзюдо. В 2009 году Георгий Зантарая выиграли ЧМ, который проходил в Роттердаме.

Билодид в текущем сезоне не знает горечи поражений. На ее счету победы на двух турнирах серии Grand Prix, на двух турнирах серии Grand Slam и на Кубке Европы в Словении.