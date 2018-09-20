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17-летняя украинка Билодид стала чемпионкой мира по дзюдо

Дарья Билодид
16:49 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинка выиграла мировое первенство в Баку, одолев в финале чемпионку мира Фуну Танаки.

17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала чемпионкой мира. В финальном поединке украинка за две минуты выиграла иппоном у Фуны Танаки из Японии, которая брала мировое первенство в 2017-м году.

Это вторая золотая медаль украинцев за всю историю проведения чемпионатом мира по дзюдо. В 2009 году Георгий Зантарая выиграли ЧМ, который проходил в Роттердаме.

Билодид в текущем сезоне не знает горечи поражений. На ее счету победы на двух турнирах серии Grand Prix, на двух турнирах серии Grand Slam и на Кубке Европы в Словении.

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Новости спорта, Альманах, Альманах 2018, Дарья Билодид, Дзюдо, Новости спорта.
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