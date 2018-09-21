Конор Макгрегор подписал новый контракт с UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор подписал новый контракт с промоушеном, сообщает ESPN. Соглашение рассчитано на восемь боев. Условия сделки не разглашаются, но президент UFC Дэйна Уайт заявил, что контракт Макгрегора будет самым крупным в истории ММА.

"Несложно заключить сделку с Конором Макгрегором, потому что мы знаем, чего он стоит", — сказал президент UFC.

Первый поединок по новому контракту ирландец проведёт против чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова 6 октября в Лас-Вегасе. Поединок Хабиба и Конора станет главным событием турнира UFC 229. Вчера, 20 сентября, была проведена пресс-конференция перед поединком, намеченным на 6 октября. Это первая встреча россиянина и ирландца лицом к лицу после объявления о бое.