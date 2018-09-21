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Билодид - чемпионка мира: яркий финал и слезы радости (Видео)

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Дарья Билодид
10:13 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинка Дарья Билодид стала самой молодой в истории чемпионкой мира по дзюдо.

Юная украинка Дарья Билодид, которой 10 октября исполнится 18 лет, в весовой категории до 48 кг выиграла золотую медаль на стартовавшем в Баку чемпионате мира по дзюдо.

Чемпионка Европы-2017 в финале одержала чистую победу - иппон над действующей чемпионкой мира Фуной Тонаки из Японии.

Видео финала чемпионата мира 2018 Билодид - Тонака

Это первая золотая медаль чемпионатов мира для украинского женского дзюдо. У мужчин было одно золото – в 2009 году Георгий Зантарая победил на первенстве планеты в Роттердаме в категории 60 кг.

Белодед также установила рекорд, став самой юной чемпионкой мира в истории этого вида спорта. 

Мама и тренер Дарьи Билодид Светлана Кузнецова прокомментировал победу дочери на чемпионате мира в Баку.

"Меня переполняют чувства радости и гордости за дочку. После проигрыша на прошлом чемпионате мира она каждый день упорно работала, не покладая рук.

Она очень умная девочка – внимательно слушает все, что мы говорим, и выполняет все на 100%. Справилась с эмоциями, особенно перед первой встречей с косовкой. Я вчера когда увидела жеребьевку, плакала", – сказала Кузнецова.

17-летняя чемпионка мира Дарья Билодид прокомментировала победу на мировом первенстве в Баку.

"Я сегодня во всех встречах сделала один и тот же бросок. А вообще было очень тяжело. Все соперницы были очень сильные – олимпийская чемпионка, призерка Олимпиады, чемпионка мира.

На финал тоже морально тяжело было настраиваться. Ведь я до этого дважды уже побеждала японку. Хорошо, что всё получилось", – сказала Билодид.

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Новости спорта, Дарья Билодид, Дзюдо, Новости спорта, Чемпионат мира.
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