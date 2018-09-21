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Билодид: Я чувствовала сильное давление перед финалом и счастлива, что победила

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Дарья Билодид
11:34 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Самая молодая чемпионка мира по дзюдо 17-летняя украинская спортсменка Дарья Билодид поделилась впечатлениями от своего выступления в Азербайджане.

Самая молодая чемпионка мира по дзюдо 17-летняя украинская спортсменка Дарья Белодед поделилась впечатлениями от своего выступления в Азербайджане.

Дарья Билодид в интервью пресс-службе Международной федерации дзюдо (IJF), в частности, отметила, что ощущала перед финалом чемпионата мира сильное давление, поскольку понимала, что ее соперница Фуна Тонаки из Японии после двух проигранных ей поединков будет стремиться к реваншу.

"Мне не хватает слов, я до сих пор не могу поверить в то, что произошло. Я понимала, что японка Тонаки, которая проиграла мне уже дважды в нынешнем сезоне, будет безумно жаждать реванша. Я чувствовала сильное давление перед финалом и счастлива, что смогла справиться с ним и победила", - сказала Билодид.

Видео интервью:

Также украинская дзюдоистка поблагодарила всех, кто помог ей подняться на вершину пьедестала в Баку.

"Рада, что украинский флаг снова на вершине. Сегодня я стала чемпионкой мира. До сих пор не могу в это поверить. Большое спасибо всем людям, которые за меня болели. Я чувствовала вашу поддержку, очень приятно, без вас у меня бы это не получилось. Спасибо большое моим любимым родителям и тренерам, которые всегда рядом, что бы не случилось", - цитирует Билодид XSPORT.

Напомним, 20 сентября 17 летняя украинская спортсменка Дарья Билодид завоевала "золото" чемпионата мира по дзюдо, который проходит на татами "National Gymnastics Arena" в Баку (Азербайджан). В финале ЧМ-2018 в весовой категории до 48 кг Билодид победила японку Фуну Тонаки и стала самой молодой чемпионкой мира в истории.

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Новости спорта, Дарья Билодид, Дзюдо, Новости спорта.
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