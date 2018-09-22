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Украинец Зантарая выиграл "бронзу" на чемпионате мира-2018 по дзюдо

Георгий Зантарая
07:56 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Во второй день чемпионата мира по дзюдо в Баку (Азербайджан) копилка сборной Украины пополнилась второй наградой.

В весовой категории до 66 кг бронзовым призером чемпионата мира стал киевлянин Георгий Зантарая.

На пути к пьедесталу Зантарая сначала одержал победы над поляком Патриком Вавржичеком, филиппинцем Шугеном Накано и Ахмедом Абдельрахманом из Египта, уступил в четвертьфинале японцу Хифуми Абэ, а в турнире за 3-е место взял верх над россиянином Михаилом Пуляевым и Талем Фликером из Израиля.

Это уже шестая медаль чемпионатов мира в коллекции наград 30-летнего украинского дзюдоиста. В 2009 году в Роттердаме Зантарая завоевал "золото", через год в Токио - "серебро", в Париже-2011, Рио-де-Жанейро-2013 Челябинске-2014 и Баку-2018 - "бронзу".

Напомним, в первый день соревнований в Баку чемпионкой мира стала украинка Дарья Белодед (48 кг).

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Новости спорта, Георгий Зантарая, Дзюдо, Новости дзюдо, Чемпионат мира по дзюдо.
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