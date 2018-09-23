День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Новости: Усик и Беллью провели первую дуэль взглядов
Усик и Беллью провели первую дуэль взглядов
Новости: Вест Хэм Ярмоленко остановил Челси: обзор матча (Видео)
Вест Хэм Ярмоленко остановил Челси: обзор матча (Видео)
Новости: Джошуа - Поветкин. Видео боя
Джошуа - Поветкин. Видео боя
X

"Донбасс" на выезде разгромил "Белый Барс"

"Белый Барс" – "Донбасс"
16:42 Сегодня Телеграф
Фото: УХЛ

Новости спорта: Третий тур Украинской хоккейной лиги своим поединком открыли принципиальные соперники образца минувшего сезона "Белый Барс" и "Донбасс".

Период дончане начали с быстрой шайбы в ворота Кирилла Кучера – как и в поединке с "Ледяными Волками" счёт сходу открыл экс-капитан кременчужан Севастьян Карпенко. Далее по ходу двадцатиминутки дончане только наращивали свой прессинг, не позволяя "барсам" организовать полноценную атаку.

К тому же, до конца первых 20 минут встречи действующему чемпиону Украины удалось отличиться ещё дважды – сначала в воротах Кирила Кучера расписался Александр Костиков, а на последней минуте периода шайбу себе в актив записал Илья Коренчук.

Во второй двадцатиминутке "Белый Барс" увеличил скорости и начал опасно атаковать ворота Богдана Дьяченко. Спустя три минуты это дало свои результативные плоды – Даниил Печерских распечатал ворота дончан. Но ответ от гостей был незамедлительным и, благодаря дублю Александра Костикова, "Донбасс" сохранил разницу в три шайбы.

Заключительный отрезок матча ничем не отличался от двух предыдущих – дончане только увеличивали своё преимущество и смогли ещё трижды прошить голкипера хозяев. Отметим, что вторым дублем в сезоне 2018/2019 отметился Александр Костиков.

Отставание в счёте было достаточно большим для "Белого Барса", чтобы отыграться, но молодой коллектив всё равно рвался в атаку и неоднократно заставлял понервничать Богдана Дьяченко. На последних секундах встречи Денис Бородай всё же смог пробить голкипера дончан и установить окончательный счёт 2:7.

Отметим, что в первом периоде арбитры из-за сдвинутых ворот не засчитали шайбу Андрея Денискина, а во второй двадцатиминутке мимо внимания судей не прошел гол Сергея Логача. 

"Белый Барс" – "Донбасс" 2:7 (0:3, 1:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 Карпенко (Захаров), 2:58; 0:2 Костиков (Григорьев, Захаров), 13:50; 0:3 Коренчук (Воронин), 18:49; 1:3 Печерских (Лесников - бол.), 23:33; 1:4 Костиков (Фирсов, Григорьев), 29:45; 1:5 Костиков (Кузьмик, Денискин), 41:36; 1:6 Смирнов (Лялька, Карпенко), 43:57, 1:7 Лялька (меньшинство), 46:04, 2:7 Бородай (Тимченко, Логач -бол.), 59:47.

"Белый Барс": Кучер (Качула); Логач - Ядловский, Гребеник - Таран, Васильев - Гриценко, Грицюк; Бородай - Качан - Тимченко, Дурдыев - Печерских - Лесников, Панченко - Арабов - Генералов, Панов - Андращук - Ромахин.

"Донбасс": Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Александров - Воронин, Григорьев - Фирсов, Ордынский; Кирющенков - Кузьмик - Коренчук, Лялька - Смирнов - Денискин, Костиков - Захаров - Карпенко, Новиков - Мазур - Луговой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости хоккея, УХЛ, ХК Белый Барс, ХК Донбасс, Хоккей.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Обзор второго тура Украинской хоккейной лиги (Видео) Билодид: Я чувствовала сильное давление перед финалом и счастлива, что победила Конор Макгрегор подписал новый контракт с UFC

Последние новости

В Швейцарии голосуют на референдуме по проверке импортных продуктов Ночью в Житомире сгорело 4 автомобиля Усик хочет боксировать с Джошуа в следующем году (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 УПЛ. Наставник киевского клуба ушел в отставку
02 Джошуа нокаутировал Поветкина
03 Джошуа - Поветкин: события боя
04 Поветкин обратился к болельщикам после боя против Джошуа
05 Поветкин прокомментировал поражение от Джошуа
Новости сегодня
17:58 Вест Хэм Ярмоленко остановил Челси: обзор матча (Видео)
17:54 Городские пейзажи, которые вас заворожат (Фото)
17:40 В Черноморске горело зернохранилище
17:39 Врачи назвали вкусный напиток, который может спровоцировать инсульт
17:30 Ах эта свадьба: смешные свадебные снимки, которые поднимут ваше настроение на новый уровень
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Три крупных украинских города попали в рейтинг самых криминальных городов мира
Города Украины в рейтинге криминальных городов мира
Новости: Польша возмущена заявлением посла Украины
Польша возмущена заявлением посла Украины
Новости: Нападение на активиста в Одессе: подробности состояния пострадавшего
Состояние пострадавшего активиста в Одессе
Новости: Компания Xiaomi показала умный будильник, который поможет уснуть
Компания Xiaomi показала умный будильник, который поможет уснуть
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь