"Донбасс" на выезде разгромил "Белый Барс"

Период дончане начали с быстрой шайбы в ворота Кирилла Кучера – как и в поединке с "Ледяными Волками" счёт сходу открыл экс-капитан кременчужан Севастьян Карпенко. Далее по ходу двадцатиминутки дончане только наращивали свой прессинг, не позволяя "барсам" организовать полноценную атаку.

К тому же, до конца первых 20 минут встречи действующему чемпиону Украины удалось отличиться ещё дважды – сначала в воротах Кирила Кучера расписался Александр Костиков, а на последней минуте периода шайбу себе в актив записал Илья Коренчук.

Во второй двадцатиминутке "Белый Барс" увеличил скорости и начал опасно атаковать ворота Богдана Дьяченко. Спустя три минуты это дало свои результативные плоды – Даниил Печерских распечатал ворота дончан. Но ответ от гостей был незамедлительным и, благодаря дублю Александра Костикова, "Донбасс" сохранил разницу в три шайбы.

Заключительный отрезок матча ничем не отличался от двух предыдущих – дончане только увеличивали своё преимущество и смогли ещё трижды прошить голкипера хозяев. Отметим, что вторым дублем в сезоне 2018/2019 отметился Александр Костиков.

Отставание в счёте было достаточно большим для "Белого Барса", чтобы отыграться, но молодой коллектив всё равно рвался в атаку и неоднократно заставлял понервничать Богдана Дьяченко. На последних секундах встречи Денис Бородай всё же смог пробить голкипера дончан и установить окончательный счёт 2:7.

Отметим, что в первом периоде арбитры из-за сдвинутых ворот не засчитали шайбу Андрея Денискина, а во второй двадцатиминутке мимо внимания судей не прошел гол Сергея Логача.

"Белый Барс" – "Донбасс" 2:7 (0:3, 1:1, 1:3)

Шайбы: 0:1 Карпенко (Захаров), 2:58; 0:2 Костиков (Григорьев, Захаров), 13:50; 0:3 Коренчук (Воронин), 18:49; 1:3 Печерских (Лесников - бол.), 23:33; 1:4 Костиков (Фирсов, Григорьев), 29:45; 1:5 Костиков (Кузьмик, Денискин), 41:36; 1:6 Смирнов (Лялька, Карпенко), 43:57, 1:7 Лялька (меньшинство), 46:04, 2:7 Бородай (Тимченко, Логач -бол.), 59:47.

"Белый Барс": Кучер (Качула); Логач - Ядловский, Гребеник - Таран, Васильев - Гриценко, Грицюк; Бородай - Качан - Тимченко, Дурдыев - Печерских - Лесников, Панченко - Арабов - Генералов, Панов - Андращук - Ромахин.

"Донбасс": Дьяченко (Костенко); Сильницкий - Романенко, Александров - Воронин, Григорьев - Фирсов, Ордынский; Кирющенков - Кузьмик - Коренчук, Лялька - Смирнов - Денискин, Костиков - Захаров - Карпенко, Новиков - Мазур - Луговой.