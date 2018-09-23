Волейбол: Барком-Кажаны выиграли Суперкубок Украины

Сильнейший мужской клуб Украины - «Барком-Кажаны» в матче за Суперкубок Украины только в пятой партии дожали бронзового призера прошлого чемпионата - хмельницкий «Новатор». Об этом сообщает Sport Arena.

В матче за трофей «Барком-Кажаны» (Львов) обыграли «Новатор» (Хмельницкий) - 3:2 (19:25, 25:16, 25:18, 28:30, 15:11).

Для львовского клуба этот Суперкубок стал вторым в истории. Ранее «Кажаны» выигрывали трофей в 2016 году.

Напомним, и «Кажаны», и «Новатор» в этом сезоне будут представлять Украину в еврокубках. В 1/32 финала Кубка ЕКВ львовяне сыграют со швейцарской «Лозанной», а команда из Хмельницкого - с норвежским «Ферде»