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УХЛ: Динамо проиграло Днепру, Кременчук разгромил Ледяных Волков

"Кременчук" - "Ледяные Волки"
21:34 Сегодня Телеграф
Фото: УХЛ

Новости спорта: Сегодня, 23 сентября, состоялись 2 матча УХЛ.

МХК "Динамо" в напряжённом поединке уступил "Днепру"

"Днепр" - МХК "Динамо" 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 Найдёнов (Сирченко), 11:57; 2:0 Янишевский (Афанасьев, Пугачёв), 21:24; 2:1 Максименко (Ромащенко), 35:47; 3:1 Белоусов (Коляда, Пугачёв), 47:11;

"Днепр": Петров (Сулютин); Белоусов - Декало, Пугачёв - Афанасьев, Матусевич - Шпак, Кругляков - Будько; Янишевский - Коляда - Бондаренко, Золотухин - Коваленко - Жвачкин, Найдёнов - Сирченко - Макарицкий, Брага - Целогородцев - Тимченко.

В Кременчуге состоялся матч третьего тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между местным ХК "Кременчук" и "Ледяными Волками".

"Кременчук" - "Ледяные Волки" 12:4 (0:3; 5:3; 4:1)

Шайбы: 1:0 Киселёв (Зайцев, Фурса), 02:32. 2:0 Киселёв (Хришпенц, Зайцев), 06:58. 3:0 Зайцев (Толстушко, Горлушко - больш.), 10:21. 4:0 Киселёв (Зайцев, Фурса), 23:25. 5:0 Гриценко (Севрюгин, Ворона), 26:57. 6:0 Гриценко (Савченко, Ворона), 30:42. 6:1 Овчинников, 31:29. 6:2 Шабанов (Н. Дворник - больш.), 31:26. 7:2 Тютченко (Грицких, Красильников), 31:59. 8:2 Киселёв (Зайцев - больш.), 38:14. 8:3 Шабанов (Микульчик, Овчинников), 38:32. 9:3 Красильников (Шиманский, Грицких - больш.), 44:08. 9:4 Н. Дворник (Шапиро - больш.), 45:46. 10:4 Савченко (Гриценко, Ворона), 47:37. 11:4 Тютченко (Толстушко, Грицких - больш.), 50:35. 12:4 Киселёв, 32:24.

"Кременчук": Гордюшин; Толстушко - Грицких, Севрюгин - Хришпенц, Горлушко - Бельский, Савицкий; Тютченко - Красильников - Шиманский, Савченко - Гриценко - Ворона, Киселёв - Фурса - Зайцев, Полищук - Кривошапкин - Муртищев.

"Ледяные Волки": Глотов (Сушак - c 47:37 до 52:24); Фроленко - Забулонов, Чикида - Бугаев, Суханов - Швачка, Привалихин; Шабанов - Овчинников - Микульчик, Н. Дворник - Шапиро - Боронило, Крючёнкин - Бобков - Праведный.

 

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Новости спорта, МХК Динамо, Новости хоккея, УХЛ, ХК Днепр, ХК Кременчук, ХК Ледяные Волки, Хоккей.
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