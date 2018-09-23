УХЛ: Динамо проиграло Днепру, Кременчук разгромил Ледяных Волков
Новости спорта: Сегодня, 23 сентября, состоялись 2 матча УХЛ.
МХК "Динамо" в напряжённом поединке уступил "Днепру"
"Днепр" - МХК "Динамо" 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 Найдёнов (Сирченко), 11:57; 2:0 Янишевский (Афанасьев, Пугачёв), 21:24; 2:1 Максименко (Ромащенко), 35:47; 3:1 Белоусов (Коляда, Пугачёв), 47:11;
"Днепр": Петров (Сулютин); Белоусов - Декало, Пугачёв - Афанасьев, Матусевич - Шпак, Кругляков - Будько; Янишевский - Коляда - Бондаренко, Золотухин - Коваленко - Жвачкин, Найдёнов - Сирченко - Макарицкий, Брага - Целогородцев - Тимченко.
В Кременчуге состоялся матч третьего тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между местным ХК "Кременчук" и "Ледяными Волками".
"Кременчук" - "Ледяные Волки" 12:4 (0:3; 5:3; 4:1)
Шайбы: 1:0 Киселёв (Зайцев, Фурса), 02:32. 2:0 Киселёв (Хришпенц, Зайцев), 06:58. 3:0 Зайцев (Толстушко, Горлушко - больш.), 10:21. 4:0 Киселёв (Зайцев, Фурса), 23:25. 5:0 Гриценко (Севрюгин, Ворона), 26:57. 6:0 Гриценко (Савченко, Ворона), 30:42. 6:1 Овчинников, 31:29. 6:2 Шабанов (Н. Дворник - больш.), 31:26. 7:2 Тютченко (Грицких, Красильников), 31:59. 8:2 Киселёв (Зайцев - больш.), 38:14. 8:3 Шабанов (Микульчик, Овчинников), 38:32. 9:3 Красильников (Шиманский, Грицких - больш.), 44:08. 9:4 Н. Дворник (Шапиро - больш.), 45:46. 10:4 Савченко (Гриценко, Ворона), 47:37. 11:4 Тютченко (Толстушко, Грицких - больш.), 50:35. 12:4 Киселёв, 32:24.
"Кременчук": Гордюшин; Толстушко - Грицких, Севрюгин - Хришпенц, Горлушко - Бельский, Савицкий; Тютченко - Красильников - Шиманский, Савченко - Гриценко - Ворона, Киселёв - Фурса - Зайцев, Полищук - Кривошапкин - Муртищев.
"Ледяные Волки": Глотов (Сушак - c 47:37 до 52:24); Фроленко - Забулонов, Чикида - Бугаев, Суханов - Швачка, Привалихин; Шабанов - Овчинников - Микульчик, Н. Дворник - Шапиро - Боронило, Крючёнкин - Бобков - Праведный.