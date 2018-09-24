Определились победители финала Мировой серии Red Bull по клифф-дайвингу
Новости спорта: В Полиньяно-а-Маре (Италия) 22-23 сентября состоялся финал Мировой серии Red Bull по клифф-дайвингу.
В мужских соревнованиях первенствовал британец Гэри Хант, вторым стал американец Стивен Лобю, замкнул тройку призёров мексиканец Джонатан Паредес.
Среди женщин чемпионкой соревнований уверенно стала австралийка Рианна Иффланд. Второе место заняла канадка Лизан Ришар, а третье — белоруска Яна Нестерова.
Клифф-дайвинг. Мировая серия Red Bull. Финал. Полиньяно-а-Маре, Италия
Мужчины
1. Гэри Хант (Великобритания) — 418,65.
2. Стивен Лобю (США) — 406,05.
3. Джонатан Паредес (Мексика) — 391,35.
Женщины
1. Рианна Иффланд (Австралия) — 342,25.
2. Лизан Ришар (Канада) — 294,35.
3. Яна Нестерова (Беларусь) — 286,9.