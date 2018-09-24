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Чудо-гол 16-летнего украинского футзалиста (Видео)
16:58 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Видео шикарного гола игрока СК Сокол в ворота Кардинала.
Украинский футзалист Владислав Первеев забил шикарный гол в ворота Кардинала.
Игроки СК Сокол разыграли угловой удар, после чего 16-летний игрок с лету не оставил шансов голкиперу команды-соперника.
Правда, «Сокол» все равно уступил в поединке – 2:4.
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