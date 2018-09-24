Чемпионка мира Билодид: Хочу завершить карьеру до 25 лет

Дзюдоистка Дарья Билодид заявила, что не хочет посвящать всю свою жизнь спорту. Об этом она рассказала в эфире программы «Сниданок с 1+1».

«В нашем виде спорта очень много девушек задерживается до 30 лет и даже дальше занимаются. Я так не хочу. Хочу где-то до 25 лет, а потом заниматься другими делами. На дзюдо моя жизнь не заканчивается: надо заводить семью, менять профессию», - заявила Дарья Билодид.

Таким образом, 17-летняя украинка может принять участие в двух ближайших Олимпиадах. На Олимпийских играх-2020 ей будет 19 лет, также она успеет поехать и на Игры-2024, которые состоятся в Париже.

Напомним, Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо, взяв золотую медаль в возрасте 17-ти лет.