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Превью четвертого тура Украинской хоккейной лиги

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УХЛ
14:33 Сегодня Телеграф
УХЛ
Фото: УХЛ

Новости спорта: Что ждёт болельщиков украинского хоккея в матчах 25 и 27 сентября.

25 сентября|вторник

18:30 «Кременчук» – «Белый Барс»

прямая трансляция – телеканал XSPORT

Полуфинальные противники минувшего розыгрыша УХЛ впервые в сезоне 2018/2019 встретятся 25 сентября на "Айсберге" в Кременчуге. К этой встрече "горожане" подошли с двумя победами из трёх, а «барсы» наоборот уступили в двух встречах в трёх турах.

В последний раз команды встречались на Donbass Open Cup-2018. Тогда кременчужане одержали достаточно уверенную победу над соперником из Белой Церкви со счетом 7:4, а до этого в товарищеском поединке команда Александра Савицкого обыграла белоцерковцев со счётом 5:3.

Отметим, что на Кубке Донбасса белоцерковская команда не смогла выиграть ни одного поединка и финишировала на последнем месте, а "горожане" смогли занять итоговую вторую строчку на турнире с одним поражением.

Неоднозначный старт сезона выдали обе команды, однако, кто окажется сильнее в очном противостоянии мы узнаем уже 25 сентября в эфире телеканала XSPORT.

27 сентября|четверг

18:20 МХК «Динамо» – «Ледяные Волки»

К этому матчу в Харькове обе команды подошли без набранных очков, что только добавляет мотивации обеим клубам. Команды будут стараться изо всех сил вырвать первые очки в сезоне и хоть как-то зацепиться за места в турнирной таблице.

Основными проблемами подопечных Александра Сеуканда являются грубые ошибки в обороне и нестабильность на протяжении всего матча, а «Волки» являются ещё достаточно неопытным коллективом, чтобы противостоять лидерам чемпионата. Именно эти моменты и проявляются во всех встречах текущего розыгрыша УХЛ, не позволяя побеждать и давать уверенный бой оппонентам. Однако, смогут ли команды выровнять свою игру и начать борьбу за места в турнирной таблице?

Именно на эти вопросы все болельщики получат ответы уже 27 сентября в 18:20 на арене "Салтовский лёд" в Харькове.

18:30 «Донбасс» – «Днепр»

прямая трансляция – телеканал XSPORT

В центральном и, наверное, самом интересном поединке тура сойдутся лидеры турнирной таблицы – действующий чемпион Украины и новичок чемпионата УХЛ «Донбасс» и «Днепр».

В трёх турах Украинской хоккейной лиги обе команды набрали по три уверенных победы, что показывает серьёзные намерения клубов на медали чемпионата. Именно очная встреча этих команд определит лидера в турнирной таблице, а также даст огромное моральное преимущество в дальнейших поединках розыгрыша УХЛ.

Так что этот матч можно считать особо принципиальным, ведь на кону стоят лидирующие позиции в чемпионате или, возможно, первое поражение в сезоне. Отдадут ли дончане новичкам пальму первенства или же будут нещадны на своём пути к седьмому чемпионству все болельщики узнают в заключительном матче четвёртого тура.

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