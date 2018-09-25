В Киеве пройдет масштабный турнир по смешанным боевым единоборствам WWFC 12

29 сентября главным событием турнира в киевском Дворце спорта станут 3 поединка за престижные титулы чемпиона мира по версии WWFC. Об этом сообщает isport.ua.

Мейнивентом одного из лучших бойцовских шоу Европы станет бой многообещающего украинского тяжеловеса Сергея Спивака ("Полярный Медведь"), который проведет защиту титула чемпиона WWFC. Спивак зарекомендовал себя, как решительный и яркий финишер, о чем наглядно свидетельствует статистика: семь боев в профессиональных ММА он завершил в свою пользу в первом раунде, а еще один - во втором. Его соперник Тони Лопес из США имеет на своем счету 23 победы нокаутом и 26 приемами.

Новым владельцем обзаведется и вакантный титул WWFC в полусреднем весе (до 77 кг). Чемпиона определят молдаванин Михай Котруцэ и Арбер Мурати ("Убийца") из Албании.

Также 29 сентября в Киеве новый чемпион мира WWFC появится и в легчайшем весе. За вакантный пояс будут бороться украинцы Александр Барабаш и Теймур Рахимов.

Предшествовать титульным поединкам на предстоящем турнире будет бывшая чемпионка Светлана Гоцык ("Птицы Феникс") в поединке против Умуткан Айтиевой из Кыргызстана.

Видео промо киевского турнира WWFC 12:

Главное событие осени 2018 года в украинских ММА, грандиозный турнир WWFC 12 от международной лиги World Warriors Fighting Championship, генерального партнера международного бренда Nemiroff и титульного партнера Pari Match состоится 29 сентября в киевском Дворце спорта. Уже по традиции все посетители WWFC 12 смогут отличиться в эксклюзивной фотозоне, принять участие в интерактивах и розыгрышах призов.