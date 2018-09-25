День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 25.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Усик прибыл в Киев на Конгресс WBC
Усик прибыл в Киев на Конгресс WBC
Новости: Супряга забил первые голы за Динамо (Видео)
Супряга забил первые голы за Динамо (Видео)
Новости: Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
Новости: Джошуа - Поветкин. Видео боя
Джошуа - Поветкин. Видео боя
X

В Киеве пройдет масштабный турнир по смешанным боевым единоборствам WWFC 12
19:03 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: В киевском Дворце спорта пройдет масштабный турнир по смешанным боевым единоборствам WWFC 12, в рамках которого состоятся 14 первоклассных поединков мастеров ММА со всего мира.

29 сентября главным событием турнира в киевском Дворце спорта станут 3 поединка за престижные титулы чемпиона мира по версии WWFC. Об этом сообщает isport.ua.

Мейнивентом одного из лучших бойцовских шоу Европы станет бой многообещающего украинского тяжеловеса Сергея Спивака ("Полярный Медведь"), который проведет защиту титула чемпиона WWFC. Спивак зарекомендовал себя, как решительный и яркий финишер, о чем наглядно свидетельствует статистика: семь боев в профессиональных ММА он завершил в свою пользу в первом раунде, а еще один - во втором. Его соперник Тони Лопес из США имеет на своем счету 23 победы нокаутом и 26 приемами.

Новым владельцем обзаведется и вакантный титул WWFC в полусреднем весе (до 77 кг). Чемпиона определят молдаванин Михай Котруцэ и Арбер Мурати ("Убийца") из Албании.

Также 29 сентября в Киеве новый чемпион мира WWFC появится и в легчайшем весе. За вакантный пояс будут бороться украинцы Александр Барабаш и Теймур Рахимов.

Предшествовать титульным поединкам на предстоящем турнире будет бывшая чемпионка Светлана Гоцык ("Птицы Феникс") в поединке против Умуткан Айтиевой из Кыргызстана.

Видео промо киевского турнира WWFC 12:

Главное событие осени 2018 года в украинских ММА, грандиозный турнир WWFC 12 от международной лиги World Warriors Fighting Championship, генерального партнера международного бренда Nemiroff и титульного партнера Pari Match состоится 29 сентября в киевском Дворце спорта. Уже по традиции все посетители WWFC 12 смогут отличиться в эксклюзивной фотозоне, принять участие в интерактивах и розыгрышах призов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, MMA, UFC, WWFC, Смешанные единоборства.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)

Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Red Bull Володар Гори 2018: Андреевский спуск покорили более 200 велосипедистов Джошуа назвал Усика лучшим боксером вне зависимости от весовой категории Определились победители финала Мировой серии Red Bull по клифф-дайвингу

Последние новости

Штаб ООС: В ходе боевых действий на Донбассе ранены трое бойцов ВСУ Смех да и только: неприятности, которые могут случится с каждым Отопительный сезон в Украине: Факторы которые могут привести к срыву
Сегодня читают в спорте
01 Леоненко сравнил матчи Динамо с Астаной и Десной
02 Украинец в скором времени возглавит Арсенал
03 Аутсайдер группы Динамо в ЛЕ разгромил участника Лиги чемпионов
04 Динамо U21 - Мариуполь U21: онлайн трансляция матча (Видео)
05 Лучший игрок года ФИФА: Неймар не получил ни одного голоса
Новости сегодня
19:12 Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за сентябрь
19:10 Смешанная кровь: нереально красивые девушки-метиски (Фото)
19:02 Геращенко сообщила, о чем будет говорить Порошенко на Генассамблее ООН
18:56 Украинцы стали больше ездить за рубеж: топ-5 наиболее популярных стран
18:55 Сильно похудела: Леся Никитюк удивила своим рационом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Завтра в Украине удержится прохладная погода, без осадков
Завтра в Украине удержится прохладная погода, без осадков
Новости: Долг Газпрома Нафтогазу уже превысил $110 млн
Долг Газпрома Нафтогазу уже превысил $110 млн
Новости: Додон проведет встречу с "куратором" от Путина по Приднестровью
Додон проведет встречу с "куратором" от Путина по Приднестровью
Новости: Ученые впервые заметили пылевую бурю на Титане
Ученые впервые заметили пылевую бурю на Титане
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь