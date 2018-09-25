Летний биатлон: результаты первых гонок чемпионата Украины

В Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону и в первые два дня определились призеры у мужчин и женщин в спринте и гонке преследования.

Отметим, что у женщин первые два места разделили Дарья Блашко и Валя Семеренко. Примечательно, что экс-белоруска Блашко, которая сможет выступать за сборную Украины только с марта 2019 года, финишную линию в гонке пресследования пересекла с украинским флагом.

"Очень приятно финишировать первой, приятно финишировать с флагом, тем более, что Украина дала мне второй шанс и я очень рада, что все складывается именно так", - цитирует Блашко biathlon.com.ua

Спринт. Женщины

1. Валя Семеренко (0+0) 20:08,6

2. Дарья Блашко (1+0) +17,5

3. Анастасия Меркушина (0+2) +35,5

4. Вита Семеренко (0+2) +36,9

5. Юлия Журавок (0+1) +39,6

6. Анна Кривонос (0+1) +40,6

Преследование. Женщины

1. Дарья Блашко (2+0+0+0) 30:09,2

2. Валя Семеренко (1+1+1+1) +28,0

3. Ольга Абрамова (0+1+0+1) +51,1

4. Екатерина Бех (0+1+1+2) +1:49,9

5. Юлия Журавок (2+2+1+0) +2:00,5

6. Надежда Белкина (0+1+2+1) +2:15,7

У мужчин двукратным чемпионом Украины 2018 стал Сергей Семенов, на шесть рубежей допустивший всего один промах.

Спринт. Мужчины

1. Сергей Семенов (0+0) 22:57,7

2. Виталий Кильчицкий (0+0) +14,7

3. Тарас Лесюк (1+1) +30,6

4. Виталий Труш (0+0) +39,6

5. Евгений Ивченко (2+0) +40,7

6. Богдан Цымбал (1+0) +41,0

Преследование. Мужчины

1. Сергей Семенов (0+0+0+1) 31:01.5

2. Евгений Ивченко (0+0+2+1) +1:46.0

3. Богдан Цымбал (0+0+1+2) +1:47.8

4. Виталий Кильчицкий (1+0+2+2) +1:57.8

5. Артем Тищенко (0+1+1+0) +1:58.2

6. Тарас Лесюк (0+0+1+4) +2:36.2