Мужская сборная Украины обыграла Узбекистан на шахматной Олимпиаде

Сегодня в Батуми (Грузия) был сыгран второй тур Всемирной шахматной Олимпиады. Мужская сборная Украины встречалась с командой Узбекистана и победила со счетом – 2,5:1,5. Победное очко нашей команде принес Антон Коробов.

Рустам Касымджанов (Узбекистан, 2662) – Павел Эльянов (Украина, 2703) – ничья

Юрий Криворучко (Украина, 2695) – Нодирбек Абдулсатторов (Узбекистан, 2558) – ничья

Нодирбек Якуббоев (Узбекистан, 2521) – Руслан Пономарев (Украина, 2681) – ничья

Антон Коробов (Украина, 2685) – Никита Хорошев (Узбекистан, 2416) – 1:0

Напомним, что в первом туре наша команда обыграла Замбию – 3,5:0,5. Следующим соперником сборной Украины будет команда Румынии.

В мужских соревнованиях участвуют 185 национальных команд. Игровые дни: 24-28 сентября, 30 сентября – 5 октября. Выходной: 29 сентября.