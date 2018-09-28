ЧМ-2018 по волейболу. Результаты матчей 27 сентября
Новости спорта: Сборная Польши во втором туре третьего группового этапа чемпионата мира в Болгарии и Италии в трех партиях оказалась сильнее команды Сербии.
Самым результативным игроком встречи стал поляк Бартош Курек, набравший 15 очков. По 14 очков в активе его партнёра по команде Михала Кубяка и серба Уроша Ковачевича.
Мужчины. Чемпионат мира. Болгария и Италия
Третий групповой этап. Группа J. 2-й тур. Турин, Италия
Польша — Сербия — 3:0 (28:26, 28:26, 25:22).
Мужская сборная России во втором туре третьего группового этапа чемпионата мира в Болгарии и Италии в трёх партиях уступила команде США. Самым результативным волейболистом встречи стал Аарон Расселл, набравший 16 очков.
Мужчины. Чемпионат мира—2018. Болгария и Италия
Третий групповой этап. Группа I. Турин, Италия. 2-й тур
США — Россия — 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).