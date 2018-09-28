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ЧМ-2018 по волейболу. Результаты матчей 27 сентября

ЧМ-2018 по волейболу
12:57 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная Польши во втором туре третьего группового этапа чемпионата мира в Болгарии и Италии в трех партиях оказалась сильнее команды Сербии.

Самым результативным игроком встречи стал поляк Бартош Курек, набравший 15 очков. По 14 очков в активе его партнёра по команде Михала Кубяка и серба Уроша Ковачевича.

Мужчины. Чемпионат мира. Болгария и Италия

Третий групповой этап. Группа J. 2-й тур. Турин, Италия

Польша — Сербия — 3:0 (28:26, 28:26, 25:22).

Мужская сборная России во втором туре третьего группового этапа чемпионата мира в Болгарии и Италии в трёх партиях уступила команде США. Самым результативным волейболистом встречи стал Аарон Расселл, набравший 16 очков.

Мужчины. Чемпионат мира—2018. Болгария и Италия

Третий групповой этап. Группа I. Турин, Италия. 2-й тур

США — Россия — 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

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Новости спорта, Волейбол, Новости волейбола, ЧМ-2018 по волейболу.
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