ЧМ-2018 по волейболу. Результаты матчей 27 сентября

Самым результативным игроком встречи стал поляк Бартош Курек, набравший 15 очков. По 14 очков в активе его партнёра по команде Михала Кубяка и серба Уроша Ковачевича.

Мужчины. Чемпионат мира. Болгария и Италия

Третий групповой этап. Группа J. 2-й тур. Турин, Италия

Польша — Сербия — 3:0 (28:26, 28:26, 25:22).

Мужская сборная России во втором туре третьего группового этапа чемпионата мира в Болгарии и Италии в трёх партиях уступила команде США. Самым результативным волейболистом встречи стал Аарон Расселл, набравший 16 очков.

Мужчины. Чемпионат мира—2018. Болгария и Италия

Третий групповой этап. Группа I. Турин, Италия. 2-й тур

США — Россия — 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).