Победитель Гран-при Bellator в полусреднем весе получит $ 1 млн от 50 Cent

Этот приз для триумфатора турнира предоставил известный репер Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, являющийся давним поклонником смешанных единоборств.

"Я в полном восторге от сотрудничества с франшизой Bellator. Турниры по ММА — одни из самых ярких событий в мире, и я рад, что люди увидят, как я встряхну этот мир совместной работой Bellator своим товарным знаком одежды и моим роскошным шампанским", — приводит слова 50 Cent MMAFighting.

В первом четвертьфинале Гран-при Bellator сойдутся Андрей Корешков и Дуглас Лима. В других парах встретятся Пол Дэйли и Майкл Пэйдж, Рори Макдональд и Джон Фитч, а также Нэйман Грейси и Эд Рут.