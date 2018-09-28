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30 лет назад Сергей Бубка выиграл "золото" на Олимпиаде в Сеуле

Сергей Бубка
12:34 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости спорта: 28 сентября 1988 на Олимпийских играх в Сеуле (Республика Корея) украинец Сергей Бубка совершил прыжок с шестом на 5,90 м, который поднял его на высшую ступень.

За годы своей славной карьеры прославленный спортсмен 10 раз становился чемпионом мира, завоевал титул чемпиона Европы, был обладателем Кубка Европы, Кубка мира и 35 раз устанавливал рекорды планеты, напоминает официальный сайт НОК Украины.

"Рекорд Сергея Бубки на открытом воздухе, который он установил в 1994 году, прыгнув на 6,14 м, и по сей день никем не побит. За наибольшее количество мировых достижений в легкоатлетическом спорте украинский атлет занесен в Книгу рекордов Гиннесса. За выдающиеся спортивные достижения, личные заслуги в подъеме международного авторитета нашего государства Бубке первом среди отечественных спортсменов было присвоено звание Героя Украины", - отмечается в сообщении.

После окончания спортивной карьеры Сергей Бубка стал успешным спортивным менеджером. Сейчас он входит в руководство мирового спорта, занимая руководящие должности в Международном олимпийском комитете, где является членом исполкома, и в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) - первый вице-президент.

С 2005 года легендарный легкоатлет успешно возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.

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Новости спорта, Легкая атлетика, НОК Украины, Олимпийские игры, Олимпийские игры в Сеуле, Сергей Бубка.
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