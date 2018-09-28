30 лет назад Сергей Бубка выиграл "золото" на Олимпиаде в Сеуле

За годы своей славной карьеры прославленный спортсмен 10 раз становился чемпионом мира, завоевал титул чемпиона Европы, был обладателем Кубка Европы, Кубка мира и 35 раз устанавливал рекорды планеты, напоминает официальный сайт НОК Украины.

"Рекорд Сергея Бубки на открытом воздухе, который он установил в 1994 году, прыгнув на 6,14 м, и по сей день никем не побит. За наибольшее количество мировых достижений в легкоатлетическом спорте украинский атлет занесен в Книгу рекордов Гиннесса. За выдающиеся спортивные достижения, личные заслуги в подъеме международного авторитета нашего государства Бубке первом среди отечественных спортсменов было присвоено звание Героя Украины", - отмечается в сообщении.

После окончания спортивной карьеры Сергей Бубка стал успешным спортивным менеджером. Сейчас он входит в руководство мирового спорта, занимая руководящие должности в Международном олимпийском комитете, где является членом исполкома, и в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) - первый вице-президент.

С 2005 года легендарный легкоатлет успешно возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.