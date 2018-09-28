Хоккей. Обзор 4-го тура Украинской хоккейной лиги

27 сентября завершился четвёртый тур УХЛ, в рамках которого ударный второй период помог кременчужанам одолеть «Белый Барс», МХК «Динамо» и «Ледяные Волки» набрали первые очки в чемпионате, а в Дружковке состоялась зрелищная битва лидеров турнирной таблицы.

«Кременчук» - «Белый Барс» 9:2 (2:2, 5:0, 2:0)

Тур начался в Кременчуге, где сошлись прошлогодние полуфиналисты плей-офф, что уже предвещало принципиальную битву. Так и случилось в первом периоде, когда команды на равных бились за победу в этом поединке.

Однако, уже во время второй двадцатиминутки ситуация перевернулась с ног на голову – кременчужане полностью завладели игровым преимуществом и за оставшиеся 40 минут игрового времени накидали в ворота противника 7 безответных шайб.

Отметим, что после этого поединка форвард «Кременчука» Николай Киселёв возглавил таблицу снайперов чемпионата с 7 точными бросками.

МХК «Динамо» - «Ледяные Волки» 3:4 (0:0; 2:0; 1:3; 0:0; 0:1)

В Харькове за первые очки в чемпионате боролись местное МХК «Динамо» и киевские «Волки», которые в трёх предыдущих турах так и не смогли зацепиться хоть за одну победу. Именно этот фактор автоматически сделал этот матч сверхпринципиальным для обеих команд.

По ходу поединка заметно лидировали хозяева площадки, забросив сходу сразу две шайбы, таким образом заявив о своём намерении вырвать у противника 3 очка.

Но в третьем периоде «Волкам» удался невероятный камбэк и киевляне вскоре повели в счёте 3:2. К концу встречи харьковчанам всё же удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм, но судьба поединка решилась только в серии послематчевых бросков. Единственный буллит в серии смог реализовать форвард киевлян Кирилл Фроленко.

Таким образом и «Ледяные Волки», и МХК «Динамо» записали на свой счёт первые очки в текущем розыгрыше УХЛ. Но харьковчане всё же остались на последней строчке в таблице, а «Волки» в свою очередь стали предпоследними в забеге чемпионата УХЛ.

«Донбасс» - «Днепр» 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

В центральном поединке тура сошлись два лидера турнирной таблицы, чтобы определить в очной встрече сильнейшего. И можно по праву говорить, что этот матч стал одним из самых интересных со старта чемпионата.

В драматичном матче сенсационную победу добыл новичок чемпионата «Днепр», обыграв действующего чемпиона Украины со счетом 2:0. И хоть дончане перебросали противника, но распечатать ворота Олега Петрова они так и не смогли. Этот "сухарь" стал третьим для голкипера херсонцев в четырёх турах УХЛ.

Интересен тот факт, что обе шайбы команда Дмитрия Пидгурского забросила в большинстве, пользуясь ошибками противника.

Таким образом, херсонцы единолично возглавили турнирную таблицу и продолжили своё победное шествие с 4 победами в четырёх матчах кряду.

Пятый тур Украинской хоккейной лиги пройдёт 29 сентября и 30 сентября. 29 сентября сначала в 13:50 в Харькове МХК «Динамо» примет гостей из Белой Церкви, а потом в 14:45 в Киеве встретятся «Ледяные Волки» с «Днепром». 30 сентября в 15:45 тур закроют действующие вице-чемпион и чемпион Украины «Кременчук» и «Донбасс».