Киев будет претендовать на чемпионат Евро-2021 по легкой атлетике

Об этом заявил президент ЕА Свен Арне Хансен на пресс-конференции в Киеве, которая состоялась 28 сентября на НСК "Олимпийский" с участием члена Совета ЕА Мартона Дюлая, президента ФЛАУ Игоря Гоцула, вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Вячеслава Кириленко, президента НОК Украины и первого вице-президента Украины Сергея Бубки и генерального директора НСК "Олимпийский" Валентина Груздева.

"Во время нашего визита в Киев мы осмотрели НСК "Олимпийский" и обсудили перспективы проведения на нем соревнований официального уровня. Сейчас можем говорить о том, что столица Украины будет претендовать на проведение командного чемпионата Европы в 2021 году (Суперлига).

Конечно, для начала Украина должна войти в топ-восьмерку на следующем командном чемпионате Европы в Быдгоще-2019. Ведь если раньше в Суперлиге выступали 12 команд, то с 2021-го их количество уменьшится до восьми. Однако я посмотрел статистику, прежде чем ехать в Украину: за последние годы ваша команда всегда была в первой восьмерке. Поэтому если она выполнит это задание и в следующем году, мы сможем уже более конкретно говорить о заявке Украины на проведение Суперлиги в Киеве. Мы с Мартоном любим, когда чемпионаты Европы проходят в крупных городах. И если Киев примет командный чемпионат Европы в 2021 году это может стать тем самым прыжком к приему и главного турнира континента. В вашем городе есть все для этого", - цитирует Хансена пресс-служба ФЛАУ.

Но только Киевом и международными соревнованиями в столице планы ФЛАУ не ограничиваются. В следующем году состоятся Суперлига командного чемпионата Европы по багатобрству в Луцке и чемпионат ABAF по полумарафону.