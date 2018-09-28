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Биатлонистка Абрамова: Я могла получать большие деньги в России

Ольга Абрамова
22:40 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова рассказала о том, как ей дался переход из российской команды.

Украинcкая биатлонистка Ольга Абрамова поделилась воспоминаниями о смене спортивного гражданства в 2012 году, когда она перешла из российской сборной в украинскую команду.

“Стоит отметить, что я переходила в другую команду исключительно ради возможности работать с Надеждой Беловой. Я могла бы остаться в России, пробиться в команду и получать большие деньги, но я хотела продолжить сотрудничество с Беловой. Она тот человек, который помогает мне прогрессировать, а все остальное – это лишь нюансы.

Помню, когда я первый раз приехала на базу в Чернигов, то была слегка в шоке. Я ожидала увидеть что-то на уровне Тюмени, Новосибирска или же Уфы, но вышло иначе. Однако мне очень помогло то, что все вокруг были очень дружелюбными и очень отзывчивыми. В какой-то момент у меня даже возникала некая эйфория по этому поводу.

Все мои близкие, кроме мужа, поддерживали мое решение, так что оно далось мне довольно легко. Он считал, что уходить из такой сильной команды, как сборная Россия – не совсем правильно. Тем не менее, я сделала свой выбор и сейчас ни о чем не жалею”,- цитирует Абрамову biathlon.com.ua

Напомним, что старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин недавно назвал состав команды на первый этап Кубка мира.

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Новости спорта, Биатлон, Новости биатлона, Новости спорта, Ольга Абрамова.
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