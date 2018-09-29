Определились полуфиналисты ЧМ-2018 по волейболу

29 сентября финалисты определятся в матчах Бразилия–Сербия, США–Польша.

Покидают турнир после третьего группового этапа команды России и Италии. Подопечные Сергея Шляпникова потерпели два поражения в группе I от команд Бразилии (2:3) и США (0:3). Итальянцы в группе J проиграли Сербии (0:3) и выиграли у Польши (3:2). Сборные Италии и России разделили пятое место на чемпионате мира.

29 сентября первыми на площадку выйдут команды Бразилии и Сербии, второго полуфиналиста определят сборные США и Польши. Напомним, что действующими чемпионами мира являются польские волейболисты.