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Определились полуфиналисты ЧМ-2018 по волейболу

Польша - Италия
13:04 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: По итогам матчей третьего группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Италии и Болгарии, стали известны полуфинальные

29 сентября финалисты определятся в матчах Бразилия–Сербия, США–Польша.

Покидают турнир после третьего группового этапа команды России и Италии. Подопечные Сергея Шляпникова потерпели два поражения в группе I от команд Бразилии (2:3) и США (0:3). Итальянцы в группе J проиграли Сербии (0:3) и выиграли у Польши (3:2). Сборные Италии и России разделили пятое место на чемпионате мира.

29 сентября первыми на площадку выйдут команды Бразилии и Сербии, второго полуфиналиста определят сборные США и Польши. Напомним, что действующими чемпионами мира являются польские волейболисты.

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Все по теме:

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