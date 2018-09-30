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Отец Билодид: Даша выполнила весь план, который мы разработали на этот год

Дарья Билодид
06:44 Сегодня Телеграф
Спорт-Экспресс
Фото: Инстаграм Билодид

Новости спорта: Геннадий Билодид может гордиться дочерью и подопечной одновременно.

Отец и тренер чемпионки Европы и мира по дзюдо Дарьи Билодид - Геннадий Билодид заявил, что его дочке удалось полностью выполнить план на сезон и, в результате, выиграть золото в Баку.

«Даша – большая молодец! Она выполнила весь план, который мы разработали на этот год. (Я придерживаюсь той точки зрения, что подготовка спортсмена должна быть расписана чуть ли не поминутно) Да, из-за травмы у нас получился достаточно большой перерыв и мы вынуждены были пропустить чемпионат Европы.

Но сейчас я понимаю, что это было даже к лучшему. Потому что она немного отдохнула, разгрузилась морально и подошла к чемпионату мира в отличной физической форме и хорошем психологическом состоянии.

Даша очень сильно расстроилась, когда попала на Дистрию Красники. И ее можно было понять. У нас такой вид спорта, что если ты проигрываешь в первой схватке, то можешь ехать домой. А для дочки даже второе место – это уже поражение.

В Будапеште она допустила ошибку с Галбадрах. Проиграть на чемпионате мира второй год подряд для нее было бы сильным психологическим ударом. А тут сразу же такая сильная соперница.

В итоге это была чуть ли не самая тяжелая схватка. Все, кто понимает дзюдо, смотрел ее с огромным интересом. Потому что боролись два лидера. Если бы эта спортсменка из Косово попала в другую группу, думаю, она бы тоже увезла медаль из Баку.

Этот год был очень тяжелый, травма, много сборов международных и украинских. Но результат показал, что мы не ошиблись, а значит идем по правильному пути. Сейчас весь мир в восторге от Даши. Постараемся с этим справиться и двигаться дальше», - сказал Генадий Билодид.

Отметим, что на чемпионату мира в Баку также завоевал медаль Георгий Зантарая – его бронзовая медаль стала шестой для спортсмена на мировых форумах.

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Новости спорта, Дарья Билодид, Дзюдо, Новости спорта, Самбо.
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