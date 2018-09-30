Украинец Спивак победил в 1-м раунде Тони Лопеса по прозвищу "Криптонит"

В субботу вечером в Киеве завершился ММА-турнир WWFC 12, в мейн-ивенте которого чемпион промоушена в тяжелом весе Сергей Спивак победил опытного американца Тони Лопеса удушающим приемом в первом раунде.

Бой получился скоротечным, как того и ожидало большинство экспертов. Спивак сразу обозначил работу первым номером и начал щупать опытного Лопеса ударами с дальней дистанции. Американский ветеран смотрелся откровенно беспомощно, так как не мог подобраться к украинцу и стремился спастись в клинче. Удары 44-летнего "Крептонита" не представляли опасности для действующего чемпиона, так как не были акцентированными.

Впрочем, Сергей проявил мудрость и не форсировал события, а искал свой шанс провести точную комбинацию. Как бы это не казалось странным, но мощнейшие попадания украинца не оказали на ветерана должного эффекта. Тем не менее, крепость американца оказалась мифической и после двух пропущенных боковых Лопеса начало откровенно болтать из стороны в сторону. Благодаря своему громадному опыту Тони на автопилоте начал клинчевать, но тут же был переведен украинцем в партер и моментально "задушен".

Трансляция всего вечера WWFC 12 в Киеве

Бой Спивак - Лопес с 1:30:50

Результат: победа Сергея Спивака удушающим приемом в первом раунде.