Выйдем за победой: лидер сборной Польши по волейболу - о финале ЧМ-2018

Диагональный сборной Польши Бартош Курек после победы команды над американцами со счётом 3:2 в полуфинале чемпионата мира в Болгарии и Италии поделился ожиданиями от финала турнира, в котором соперниками поляков станут волейболисты из Бразилии. В матче со сборной США Курек набрал 29 очков.

«Не важно, сколько очков я набрал. Имеет значение только то, что мы победили. В финале мы вновь, как и четыре года назад, сыграем с бразильцами. Сборная Польши выйдет на площадку за победой», — приводит слова Курека официальный сайт турнира.

Бразильцы в другом полуфинале уверенно переиграли команду Сербии, не проиграв ни одного сета. Финал чемпионата мира–2018 состоится сегодня, 30 сентября, в Турине. Решающий матч начнётся в 22:15 по киевскому времени.