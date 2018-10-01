Боец ММА Майкл Макдональд объявил о завершении карьеры

"Друзья, рад объявить о начале новой главы в моей жизни и жизни жены, Рейчел. Сегодня я официально ухожу из смешанных единоборств и планирую никогда больше не участвовать в боях. У меня была прекрасная карьера, благодарен Богу за все великие моменты.

Теперь планирую заниматься деревообработкой. Я уже семь лет являюсь профессиональным производителем мебели, совмещая это занятие с боями. У меня собственный магазин мебели, а я увлечён работой с древесиной не меньше, чем был увлечён ММА", — приводит слова Макдональда MMAFighting.

Макдональд начал карьеру в ММА в ноябре 2007 года, с тех пор провеля 23 боя и только в четырёх из них потерпел поражение.